Трамп заявил, что журналист Хашукджи, по всей видимости, мертв

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Джамаль Хашукджи, по всей вероятности, мертв.

"Определенно так выглядит. Очень печально", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, мертв ли Хашукджи.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Саудовской Аравии обещали провести надлежащее расследования дела об исчезновении Хашукджи и призвал Трампа дать им еще "несколько дней" на то, чтобы предоставить Вашингтону все имеющиеся факты.

Саудовский журналист Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.