В Брюсселе официально открылся саммит АСЕМ

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит АСЕМ ("Азия-Европа") официально открылся в четверг в Брюсселе церемонией приветствия глав делегаций-участников в здании "Европа" Совета ЕС, гостей встречали глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.
На церемонию в четверг прибыли президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук, министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд Али, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, вице-президент Индии Венкая Найду, вице-президент Индонезии Юсуф Калла, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, вице-премьер Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер Японии Синдзо Абэ, глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча, глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Большинство гостей форума не сделали заявлений для ожидавших за ограждением журналистов.
Гостей международного форума, которые проходили по красной ковровой дорожке в здании "Европа", приветствовали рукопожатием глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. После протокольной фотосъемки участники форума прошли в зал заседаний, где Туск официально открыл работу форуму.
По итогам планируется принять заявление председателя. В документе имеется в виду отразить общее видение путей углубления разноплановой кооперации между Европой и Азией, а также согласованные позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.