В Брюсселе официально открылся саммит АСЕМ

На 12-м Азиатско-европейском саммите (ASEM) в Брюсселе

На 12-м Азиатско-европейском саммите (ASEM) в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит АСЕМ ("Азия-Европа") официально открылся в четверг в Брюсселе церемонией приветствия глав делегаций-участников в здании "Европа" Совета ЕС, гостей встречали глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

В 12-й встрече на высшем уровне АСЕМ принимают участие главы государств и правительств, а также главы делегаций 51 европейской и азиатской стран, представители Европейского Союза и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На церемонию в четверг прибыли президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук, министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд Али, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, вице-президент Индии Венкая Найду, вице-президент Индонезии Юсуф Калла, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, вице-премьер Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер Японии Синдзо Абэ, глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча, глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Большинство гостей форума не сделали заявлений для ожидавших за ограждением журналистов.

Гостей международного форума, которые проходили по красной ковровой дорожке в здании "Европа", приветствовали рукопожатием глава Евросовета Дональд Туск и председатель ЕК Жан-Клод Юнкер. После протокольной фотосъемки участники форума прошли в зал заседаний, где Туск официально открыл работу форуму.

Девиз нынешнего саммита — "Европа и Азия: глобальные партнеры в решении мировых проблем". Предусматривается обсуждение лидерами перспектив дальнейшей эволюции форума, вопросов продвижения практического сотрудничества на приоритетных направлениях. Состоится также обмен мнениями по широкому кругу актуальных мировых и региональных проблем.

По итогам планируется принять заявление председателя. В документе имеется в виду отразить общее видение путей углубления разноплановой кооперации между Европой и Азией, а также согласованные позиции по ключевым вопросам международной повестки дня.