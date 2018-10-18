Лукашевич призвал ОБСЕ оценить рост радикального национализма на Украине

ВЕНА, 18 окт – РИА Новости. В ОБСЕ нет адекватной реакции на рост радикального национализма на Украине, заявил в четверг постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
Он добавил, что 14 октября вандалы из "Организации украинских националистов"* в очередной раз пытались снести монумент генералу Николаю Ватутину, освобождавшему Киев и погибшему от рук пособников нацистов.
"Не стоит затягивать с выпуском тематического доклада СММ о проявлениях радикального национализма и неонацизма на Украине", — заключил постпред.
"Украинская повстанческая армия"* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.