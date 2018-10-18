МИД Казахстана: взаимодействие по Идлибу предотвратило массовые жертвы

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российско-турецкие договоренности по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе предотвратили массовые жертвы среди гражданского населения и способствовали недопущению ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Казахстан с большой надеждой воспринял недавние договоренности по мирному урегулированию ситуации в Идлибе, достигнутые между государствами-гарантами Астанинского процесса — Россией и Турцией, которые предотвратили новые массовые человеческие жертвы среди гражданского населения провинции, а также способствовали недопущению дальнейшей эскалации и без того напряженной гуманитарной ситуации в этой многострадальной стране", — заявил Абдрахманов.

По словам главы МИД Казахстана, подобные скоординированные решения на сирийском направлении служат "неоспоримым свидетельством высокой эффективности существующего астанинского переговорного формата, а также нацеленности сторон на сохранение "духа Астаны" при урегулировании проблемных вопросов вокруг Сирии".

"В свою очередь наша страна в качестве непостоянного члена СБ ООН, а также нейтрального и объективного медиатора в сирийском конфликте продолжит оказывать необходимое содействие заинтересованным сторонам, в том числе путем предоставления астанинской площадки для проведения межсирийских переговоров под патронажем ООН с целью скорейшего достижения прекращения кровопролития и мирного урегулирования конфликта", — заверил Абдрахманов.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.