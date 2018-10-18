МИД Казахстана: взаимодействие по Идлибу предотвратило массовые жертвы

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Российско-турецкие договоренности по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе предотвратили массовые жертвы среди гражданского населения и способствовали недопущению ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Казахстан с большой надеждой воспринял недавние договоренности по мирному урегулированию ситуации в Идлибе, достигнутые между государствами-гарантами Астанинского процесса — Россией и Турцией, которые предотвратили новые массовые человеческие жертвы среди гражданского населения провинции, а также способствовали недопущению дальнейшей эскалации и без того напряженной гуманитарной ситуации в этой многострадальной стране", — заявил Абдрахманов.
"В свою очередь наша страна в качестве непостоянного члена СБ ООН, а также нейтрального и объективного медиатора в сирийском конфликте продолжит оказывать необходимое содействие заинтересованным сторонам, в том числе путем предоставления астанинской площадки для проведения межсирийских переговоров под патронажем ООН с целью скорейшего достижения прекращения кровопролития и мирного урегулирования конфликта", — заверил Абдрахманов.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.
При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.