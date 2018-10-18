Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на дело Вышинского

ВЕНА, 18 окт — РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя организации по свободе СМИ Арлема Дезира обратить пристальное внимание на сфабрикованное дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".