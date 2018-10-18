Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения, заявил Лукашевич

ВЕНА, 18 окт – РИА Новости. Украинские силовики продолжают стягивать танки, гаубицы, РСЗО и другое тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, украинские силовики также возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение пункта 7 минского меморандума. "Пятнадцатого октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии) видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения", — отметил постпред
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