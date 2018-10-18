МИД Казахстана предупредил об угрозе возвращения боевиков в Среднюю Азию

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Террористы, разгромленные в Сирии, могут вернуться обратно в страны их исхода, в том числе государства Центральной Азии, — это реальная угроза, и на нее необходимо обратить самое пристальное внимание, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В контексте поражения террористической группировки ДАИШ (арабское наименование ИГ, организация запрещена в РФ – ред.) в Сирии, на данном этапе существует реальная угроза возвращения террористов в страны их исхода, в том числе государства Центральной Азии, и на это необходимо обратить самое пристальное внимание", — сказал Абдрахманов, письменно отвечая на вопросы РИА Новости.

"Казахстан считает, что скорейшая нормализация внутренней обстановки в Сирии является одним из основных условий для локализации данного очага нестабильности", — добавил глава МИД.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.