МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Руководство собора Святого Семейства в четверг договорилось выплатить мэрии Барселоны 36 миллионов евро в пользу города из-за того, что у собора не было разрешения на строительство более 130 лет, сообщает газета Pais.

"Это исторический день. Люди говорили нам, что если за 130 лет мы этого не сделали, то и сейчас не сделаем", — заявила мэр Барселоны Ада Колау. Она подчеркнула, что собор является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2005 года.

Как отмечает газета, в год собор посещают около 4,5 миллиона туристов, прибыль ежегодно составляет 50 миллионов евро.

Стороны договорились, что собор выплатит всю сумму в течение 10 лет. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к собору улиц. Кроме того, был согласован специальный план, который упорядочит процесс строительства, чтобы собор мог оформить разрешение на строительство и оплачивать его ежегодно.

Церковь начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным, строительство планируют завершить лишь в 2030 году.