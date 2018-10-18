Воинственность Киева нагнетает напряженность в Донбассе, заявил Лукашевич

ВЕНА, 18 окт – РИА Новости. Воинственная риторика украинского руководства нагнетает напряженность в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Напряженность нагнетают не только действия, но и воинственная риторика украинского руководства. Одиннадцатого октября во время встречи с командирами подразделений ВСУ (вооружённых сил Украины), Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области президент Петр Порошенко приказал силовикам применять "все силы и средства" в качестве ответного огня, а также быть готовыми к наступательным действиям. Нетрудно представить, чем это может обернуться на фоне подвоза украинскими силовиками к линии соприкосновения тяжелых вооружений, в том числе ракетных систем залпового огня. Воспитывать патриотизм у молодого поколения президент Украины предлагает на примере пособников фашизма Степана Бандеры и Романа Шухевича", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его мнению, "масла в огонь" подливают и некоторые западные страны, включая США. "Спецпредставитель США по Украине Волкер подыгрывает киевским "ястребам" своими заявлениями о том, что республикам Донбасса вообще "нет места в минских соглашениях" и они, мол, "должны исчезнуть". Очевидно, в этих целях он анонсирует увеличение поставок вооружений Украине. Как это соотносится с обязательствами США по документам ОБСЕ?", — добавил постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.