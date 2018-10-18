Эквадор высылает посла Венесуэлы

МЕХИКО, 18 окт — РИА Новости. Правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы, сообщает в четверг эквадорский МИД.

В коммюнике ведомства отмечается, что причиной такого шага стали заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленные против президента Эквадора Ленина Морено.

"Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну, принимая важные экономические и социальные меры для защиты их прав", — говорится в заявлении ведомства.

МИД Эквадора сообщил также, что отзывает для консультаций временную поверенную в делах Эквадора в Венесуэле.

В среду венесуэльский министр Родригес обвинил президента Морено во лжи во время его выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН относительно венесуэльской миграции. Также он заявил, что МИД Эквадора якобы "раздувает" цифры, касающиеся потока беженцев из Венесуэлы.

По данным Морено, только Эквадор принимает каждый день у себя 6 тысяч венесуэльцев, бегущих от социально-экономического кризиса в соседней стране.