ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. США встретятся с украинскими партнерами для обсуждения продажи вооружений, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"У нас есть … новый пакет иностранного военного финансирования, и мы проведем переговоры с украинцами, чтобы обсудить, возможно, продажу иностранных вооружений", — сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он не уточнил дату и уровень переговоров.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов. При этом многие российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставки вооружений Киеву, так как это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

В начале сентября в администрации президента Украины заявляли, что Петр Порошенко лично ведет переговоры с представителями США о расширении военно-технического сотрудничества, в частности ведется постоянная работа в расширении списка военно-технической помощи, и США получили соответствующий запрос от Киева.