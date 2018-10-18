В МИД заявили о грубейшем вмешательстве Запада во внутренние дела Македонии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. США давят на оппозицию в Македонии, чтобы втянуть страну в НАТО, подобное вмешательство недопустимо и перешло все мыслимые границы, говорится в комментарии МИД РФ.
"Налицо продолжение грубейшего вмешательства США и ЕС во внутренние дела Скопье, уровень которого уже перешел все мыслимые границы. Ибо цель – втягивание Македонии в НАТО – должна быть достигнута любой ценой", — отмечает МИД РФ.
Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.