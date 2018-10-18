Путин надеется, что с новым руководством Украины можно будет договариваться

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что с новым руководством Украины после президентских выборов удастся выстраивать отношения и договариваться.

"Нам надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", — сказал Путин на пленарной сессии XV заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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