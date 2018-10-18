Часть Турции накрыло облако песчаной пыли с Аравийского полуострова

АНКАРА, 18 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Гигантское облако песчаной пыли накрыло южную, восточную и центральную части Турции, включая Анкару, передает корреспондент РИА Новости.

Дымка из мельчайших частиц песка с Аравийского полуострова висит над Анкарой вторые сутки. Из-за отсутствия ветра пыль не рассеивается, медики советуют людям с болезнями дыхательных путей по возможности оставаться дома.

Видимость из-за этого атмосферного явления серьезно ухудшилась, кое-где она упала до 100 метров. Припаркованные машины покрыты слоем песка, в некоторых регионах автомобилистам приходится передвигаться с включенными противотуманными фарами.

Синоптики прогнозируют, что песчаная дымка сохранится над значительной частью территории Турции до конца недели.