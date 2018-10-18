Выборы на Украине не улучшат отношения Киева и Москвы, заявил политолог

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Отношения Киева и Москвы вряд ли сильно улучшатся после парламентских и президентских выборах на Украине в 2019 году, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на построение отношений с новым руководством Украины.

"Говорить о нормализации отношений пока не приходится. Возможно, после смены власти ситуация как-то изменится, возможно, какое-то смягчение, но не кардинально. Пока лишь агрессивная риторика на манер той, которую мы слышим от президента (Петра Порошенко – ред.). Она пользуется спросом и какое-то время будет в тренде", — заявил Золотарев РИА Новости в четверг.

По его словам, политические силы, которые "выступают с позиции прагматизма и здравого смысла", на Украине пока в меньшинстве.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.