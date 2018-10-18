Мэй заверила журналистов, что надеется добиться соглашения с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 18 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз заверила журналистов, что переговоры по Brexit c ЕС идут своим чередом и что она рассчитывает добиться выгодных договоренностей, хотя впереди предстоит немало трудностей.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС зашли в тупик после того, как европейские страны отвергли предложенный британским премьером так называемый "план Чекерс". План, согласованный британским правительством в загородной резиденции премьера Чекерс, предусматривал сохранение зоны свободной торговли после Brexit и введение взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означало некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС.

"Я рассказала моим коллегам о хорошем прогрессе, которого удалось достичь на переговорах по Brexit… Впереди трудная работа, будет много тяжелых моментов. Но я уверена, что мы сможем достичь хорошего соглашения, выгодного как Великобритании, так и ЕС", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с лидерами ЕС.

Накануне ЕС принял решение не проводить внеочередной саммит по Brexit в ноябре по причине того, что прогресс на переговорах с Великобританией не был, по их мнению, достаточным для этого.

На многочисленные вопросы журналистов о том, почему переговоры так и не приносят никаких результатов, британский премьер ответила, что остаются нерешенные вопросы, в первую очередь, по ирландской границе.

"Я намерена работать с Еврокомиссией и лидерами ЕС над скорейшим решением проблемы", — подчеркнула Мэй.

Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Касательно предлагаемого Евросоюзом продления полуторагодового переходного периода после Brexit Мэй сказала, что этот вопрос не является для нее приоритетным, хотя и может способствовать решению ирландского вопроса.

"Появилась идея, что продление периода имплементации может быть дальнейшим шагом в решении вопроса о границе Северной Ирландии", — отметила премьер.

Мэй также, отвечая на вопрос о том, не опасается ли она, что парламент Великобритании может отклонить вариант сделки с ЕС, который она ему представит, заявила, что напомнит парламентариям о том, что "народ проголосовал за Brexit".

"Я также попрошу их подумать о важности защиты рабочих мест, защиты безопасности и защиты единства Соединенного Королевства", — сказала она. Она также рассказала, что обсудила с лидерами ЕС ряд других вопросов, в том числе вопросы безопасности и миграции.