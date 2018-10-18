Туск подтвердил, что в ЕС хотят продолжения переговоров по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что лидеры 27 стран ЕС, обсуждавшие Brexit на своей встрече накануне, хотят продолжения переговоров о "разводе".

"Лидеры 27 (остающихся в ЕС стран — ред.) вчера подтвердили, что мы хотим продолжить переговоры в положительном духе. Лидеры… попросили нашего переговорщика (Мишеля Барнье — ред.) продолжать усилия для достижения соглашения", — сказал он на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.

Туск отметил, что готов созвать дополнительный саммит по Brexit, "если и когда переговорщик ЕС сообщит о достижении решающего прогресса" в диалоге об условиях "развода" Британии и союза.

"Пока было достигнуто недостаточно прогресса", — констатировал он.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.