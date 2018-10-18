Россия заинтересована в возобновлении отношений с Украиной

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной, но Киев загоняет ситуацию в тупик, проводя антинародную политику, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной. То, что сейчас действующие украинские власти делают, они загоняют не просто ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику так же, как и в свое время ее пытался скрыть, а затем и попытался осуществить Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. — Прим. ред.) в Грузии, напав на Южную Осетию", — заявил Путин.