Путин напомнил Киеву о том, как Грузия "утратила значительные территории"

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что украинские власти не пойдут по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, утратившего свои территории.

По его словам, аналогичную антигосударственную и антинародную политику в свое время пытался осуществить экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию.

"В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории. Именно в результате действий Саакашвили, это результаты его работы. Было бы очень печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет", — сказал он, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.