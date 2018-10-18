Киев пока не собирается выполнять Минские соглашения, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Власти Украины на сегодняшний день не собираются выполнять минские соглашения, в том числе в силу внутриполитических раскладов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Теперь очевидно, можно что угодно говорить на этот счет, но для всех очевидно, что украинские сегодняшние власти не только не выполняют минские соглашения, но и не собираются это делать на сегодняшний день, в том числе ввиду внутриполитических раскладов. Я имею в виду приближающиеся президентские, а затем и парламентские выборы… Это связывает руки всем политическим силам, потому что действия навстречу противоположной стороне внутри страны будут трактоваться как, извините, измена родине", — сообщил Путин.