В Чехии более 30 детей пострадали в ДТП с автобусом

ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. Более 30 детей получили ранения различной тяжести в результате аварии автобуса в районе поселка Голице Пардубицкого края на востоке Чехии, сообщило в Twitter Управление службы пожарной охраны.

"Авария автобуса с детьми произошла, по предварительной информации, в результате лопнувшей шины на одном из колес автобуса, в результате чего он упал на бок в кювет. Ранены 33 ребенка. На месте аварии работают пять отрядов пожарных и медики. Для перевозки тяжелораненых прилетел вертолет медслужбы. Полиция временно перекрыла движение в данном районе", — говорится в сообщении.