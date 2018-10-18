Путин осудил организацию терактов в Донбассе

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Осуществление украинскими спецслужбами терактов и убийств руководителей Донбасса — самый плохой способ наладить отношения с этими регионами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Мне придется только повторить то, что я говорил раньше. Мы с вами знаем, что самая острая проблема — это, конечно, кризис в Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью организации террористических актов, убийств людей, которые выбрали население для руководства этими регионами, со стороны спецслужб Украины — самый плохой способ наладить отношения с этими территориями. Самый правильный способ — исполнить минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась", — сказал он.