Россия заинтересована в передаче Китаю технологий, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в передаче Китаю своих технологий, но не в ущерб собственной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"У нас огромный оборот в сфере технического сотрудничества, и мы договорились о том, что мы будем заниматься не только продажами, но и передачей технологий. Мы тоже в этом заинтересованы, не в ущерб нашей безопасности, здесь ни у кого не должно быть сомнений", — сообщил Путин.