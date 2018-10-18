Путин призвал дождаться результатов расследования исчезновения Хашукджи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо дождаться результатов расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции, прежде чем портить отношения с Саудовской Аравией, об это он заявил в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Саудовский журналист Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Во-первых, мы должны дождаться результатов расследования. Как мы, Россия, можем начать портить отношения с Саудовской Аравией не зная на самом деле о том, что там произошло?" — сказал Путин.

Он отметил, что журналист "в известной степени входил в саудовскую элиту" и так или иначе был связан "с определенными правящими кругами".

"Что реально там произошло — мы не знаем. Поэтому зачем нам принимать какие-то шаги, направленные к деградации наших отношений, если мы не понимаем, что происходит? Но если кто-то понимает и кто-то считает, что произошло убийство, то тогда, надеюсь, что будут предоставлены какие-то доказательства. В зависимости от этого будем принимать соответствующие решения", — добавил президент РФ.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи. —0-