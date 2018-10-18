Путин заявил о двойных стандартах при введении санкций против России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Против России вводят санкции при недоказанных обвинениях, а в отношении страны, подозреваемой в убийстве журналиста, — нет, заявил президент России Владимир Путин в раках дискуссии Валдайского клуба.

Саудовский журналист Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"В отношении России время от времени предпринимаются какие-то шаги, даже санкции по надуманным, как я уже много раз говорил, причинам. Без всяких доказательств применения якобы нами химического оружия. Хотя мы химическое оружие уничтожили, а те же Соединенные Штаты пока не хотят взять на себя такое обязательство. Никаких доказательств в отношении России нет, но шаги предпринимаются. Здесь говорят, что убийство произошло в Стамбуле, но никаких шагов не предпринимаются. Нужно разобраться с едиными подходами к проблемам подобного рода", — сказал Путин.

Президент отметил, что российская политика в отношении к Саудовской Аравии складывалась давно, что "пропал человек — это, конечно, беда, но мы должны понять, что там произошло". Так он прокомментировал реакцию ряда крупных компаний на публикации о возможном убийстве Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд крупных компаний уже отказались от участия в крупном форуме в Саудовской Аравии Future Investment Initiative (FII) на фоне сообщений о возможном убийстве.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.