СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Заявления об американских генетических исследованиях в Грузии вызывают озабоченность, такие разработки очень опасны, заявил президент России Владимир Путин.

"Я не берусь судить, насколько это достоверно. Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии, безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. О чем там идет речь — о том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.