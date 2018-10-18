США будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два"

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Администрация США "каждые месяц-два" будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", — сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Волкер отметил, что США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу антироссийских санкций.

"Я верю что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России", — добавил американский дипломат.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.