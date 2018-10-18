Путин прокомментировал исчезновение журналиста Хашукджи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что за ситуацию с исчезновением журналиста Джамаля Хашукджи определенную ответственность несут США, потому что он жил в Штатах.

Саудовский журналист Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Он ведь жил в Соединенных Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется", — сказал Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.