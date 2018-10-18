Грузия получила от США два списанных катера класса Island

ТБИЛИСИ, 18 окт – РИА Новости. Представители США передали министерству внутренних дел Грузии два оснащенных современными системами навигации и связи сторожевых катера класса Island, говорится в сообщении МВД.

Катера получили названия "Диоскурия" и "Очамчире". Мероприятие по их передаче береговой охране Грузии открыли премьер-министр Мамука Бахтадзе и первый вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария в городе Поти. На церемонии также присутствовали представители дипломаты.

"Сегодня исполняется 20 лет со дня создания департамента береговой охраны, и сегодня наш стратегический партнер США передает Грузии два судна", — заявил Гахария. Министр обратился к экипажам катеров и пожелал им "внести достойный вклад в углубление отношений Грузии и НАТО и утверждение свободы и единства страны".

С речью также выступила и.о. посла США Элизабет Руд, она отметила, что этим не завершается процесс оказания помощи Грузии, и "американская сторона продолжит поддерживать ее морскую безопасность, обеспечит поддержку учений и морского-операционного центра".