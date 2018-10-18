Рада отказалась отменить постановление о санкциях против двух телеканалов

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Украины отказался отменить постановление о введении санкций относительно местных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Постановление об отмене предыдущего решения поддержали лишь 57 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 5 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменяет решение по санкциям.

После того как депутаты провалили голосование по этому документу, спикер может подписать постановление, оно поступит на рассмотрение в СНБО.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявял, что травля работников СМИ на Украине ставит под угрозу демократию в стране. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.