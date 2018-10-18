Эксперт: создание армии Косово может привести к новому "балканскому взрыву"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Создание полноценной армии Косово может привести к насыщению непризнанной республики оружием и возобновлению конфликта на Балканах, заявил РИА Новости в четверг профессор российской Академии военных наук Сергей Судаков.

Ранее парламент самопровозглашенной республики Косово большинством голосов поддержал трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию.

"Сейчас мы видим, что такое действие может происходить только для того, чтобы США могли одобрить данную доктрину, а дальше это чревато новым конфликтом на Балканах. США сейчас выгодно устроить "балканский взрыв-II" для того, чтобы отвлечь силы, в том числе России", — сказал Судаков.

По его словам, для создания полноценной армии, а не просто сил безопасности, Косово нужно будет заручиться поддержкой крупнейших производителей оружия, в первую очередь США.

"Дело в том, что для того, чтобы в США оформить покупку вооружения, надо получить сначала согласие конгресса и Сената на открытие лицензии на страну. Имея эту лицензию, вы можете как у частных корпораций, так и у государства покупать оружие", — объяснил Судаков.

"За этим следует то, что как только они будут получать доступ к оружию, следующий шаг будет так называемый вопрос формирования спорных территорий. Армия создается не просто так, а для решения конкретных задач", — добавил эксперт.

Судаков полагает, что эскалация конфликта на Балканах – часть плана США по созданию локальных вооруженных конфликтов —"ловушек" для России. "Все сейчас делается для того, чтобы переориентировать деятельность России, которая находится в очень хороших отношениях с Сербией. Для того чтобы можно было диверсифицировать усилия России, которая так или иначе, достаточно давно призывала к миру на Балканах", — сказал Судаков.