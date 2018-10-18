В Сети появилось последнее видео разбившегося на Украине Су-27

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На странице командования ВВС Украины в Facebook появилось видео, на котором запечатлен самолет Су-27 перед крушением.

На кадрах видно, как экипаж готовится и отправляется в полет.

Истребитель разбился 16 октября во время учений "Чистое небо — 2018" в Винницкой области. При крушении погиб полковник ВВС Иван Петренко и подполковник Нацгвардии США Сэт Неринг.

По данным СМИ, перед падением летчики не сообщали о неисправности самолета или иной опасности. В командовании ВСУ заявили, что истребитель был исправен.