Никто не привел доказательств при обвинениях в адрес России, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Никто в мире не утруждает себя представлением доказательств при обвинениях в адрес России о вмешательстве куда-либо, заявил президент России Владимир Путин.

"Это же нас обвиняют в чем-то, причем с высокой степенью вероятности, как говорят, мы сделали то и то, туда вмешались, там что-то сделали. При этом никто не считает нужным привести какие-либо доказательства", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей действующего президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.