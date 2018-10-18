МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий рассказал о своих впечатлениях от визитов в Крым.

Балицкий отметил, что постоянно ездит на полуостров "по украинскому паспорту, на украинских номерах и с украинским флажком", не признавая при этом Крым российским. Увиденное там подтолкнуло депутата к выводу, что большинство местных жителей довольны воссоединением с Россией.

"Честно говорю абсолютно, положа руку на сердце: очень мало встречаю людей, которые откровенно недовольны тем, что они сегодня живут под российским флагом. Большинство людей действительно пошли на референдум. Я не поддерживаю референдум, я не поддерживаю аннексию, я просто говорю факты", — сказал Балицкий в эфире телеканала NewsOne.

Депутат обратил внимание на изменения, которые произошли на полуострове после воссоединения с Россией. По его словам, в Крыму строится много дорог, "вырастают огромные поликлиники" и в целом царит порядок.

"Я уже не говорю про мост, я говорю о тех правилах. Вот простой пример: сегодня я ехал на передачу по проспекту Победы — прямо на автобусной линии стоят напропалую машины, проехать просто невозможно, на Крещатике стоят машины. В Крыму же машины эвакуируются практически моментально", — заметил гость эфира.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. На референдуме за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.