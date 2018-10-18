Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что закроет южную границу США с Мексикой, если в штаты не уменьшится поток мигрантов из таких стран Центральной Америки, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

"Лидеры (этих стран – ред.) почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников… Я должен самым серьезным образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если у них не получится это сделать, то я должен обратиться к ВС США и закрыть нашу южную границу", — написал Трамп в Twitter.

Американский президент также заявил, что намерен прекратить помощь для этих трех государств, которые, по его словам, "похоже, почти не контролируют свое население".

Ранее Трамп уже заявлял, что может прекратить предоставлять помощь, в частности, Гватемале и Гондурасу, из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.