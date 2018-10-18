В Евросоюзе проработают возможность введения санкций за кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили разработать возможности реагирования на кибератаки путем введения ограничительных мер, сообщил в четверг представитель Совета ЕС.

"Саммит ЕС только что принял решение работать над созданием для ЕС возможности сдерживать кибератаки посредством ограничительных мер", — сообщил представитель.

"Европейский совет призывает принять меры по борьбе с незаконной и вредоносной деятельностью в киберпространстве и сфере кибербезопасности. В дополнение к выводам Совета от 19 июня 2017 года следует продолжить работу по наращиванию потенциала реагирования на кибератаки и их сдерживания с помощью ограничительных мер ЕС", — говорится в обнародованном в четверг документе.

"В целях укрепления устойчивости ЕС к кибератакам переговоры по всем предложениям по кибербезопасности должны быть завершены до конца законодательного мандата", — указывается в заключениях саммита.

В преддверии саммита ЕС министры иностранных дел одобрили на переговорах в Люксембурге новый рамочный механизм санкций в связи с применением и распространением химоружия. Источники в структурах ЕС ранее заявляли, что ЕС обсуждает также возможность разработки аналогичного механизма в рамках стратегии по противодействию киберугрозам, в том числе в контексте обвинений в адрес РФ в попытке кибератаки против ОЗХО.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.