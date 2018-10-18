В МИД Индии рассказали о контактах с США по сделке с С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт — РИА Новости. Индия поддерживает контакт с Соединенными Штатами по вопросу закупки у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 "Триумф", состоявшиеся дискуссии помогли Вашингтону лучше понять позицию Нью-Дели по данному вопросу, заявил в четверг официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.
"Идея состоит в том, чтобы сохранять взаимодействие с американской стороной по этому вопросу", — подтвердил высокопоставленный индийский дипломат.
Он отказался комментировать технические детали контракта по С-400, в частности то, какой способ взаиморасчетов выберут Россия и Индия для реализации данной сделки. "Это очень специфичный вопрос. Я могу изложить вам общее видение ситуации с позиции министерства иностранных дел, однако, что касается технических деталей, я думаю, вам лучше обратиться с этими вопросами в соответствующие ведомства", — указал Кумар.
В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.
В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.