В МИД Индии рассказали о контактах с США по сделке с С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт — РИА Новости. Индия поддерживает контакт с Соединенными Штатами по вопросу закупки у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 "Триумф", состоявшиеся дискуссии помогли Вашингтону лучше понять позицию Нью-Дели по данному вопросу, заявил в четверг официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Что касается С-400, то этот вопрос связан с нашими национальными интересами. Как вам известно, мы находимся в контакте с США по данной теме, мы доносили нашу позицию до американской стороны на различных уровнях. Эти консультации привели к тому, что у США сформировалось более четкое понимание наших задач и причин для озабоченности", — сказал Кумар на брифинге.

"Идея состоит в том, чтобы сохранять взаимодействие с американской стороной по этому вопросу", — подтвердил высокопоставленный индийский дипломат.

Он отказался комментировать технические детали контракта по С-400, в частности то, какой способ взаиморасчетов выберут Россия и Индия для реализации данной сделки. "Это очень специфичный вопрос. Я могу изложить вам общее видение ситуации с позиции министерства иностранных дел, однако, что касается технических деталей, я думаю, вам лучше обратиться с этими вопросами в соответствующие ведомства", — указал Кумар.

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Дели и не исключили введения санкций по закону о CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.