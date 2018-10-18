В Раде предложили отдать Константинополю здание администрации Порошенко

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Представители фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины подали в четверг на рассмотрение парламента постановление, которым предлагают отдать Константинопольскому патриархату в пользование вместо Андреевской церкви здание администрации президента Украины.

В четверг парламент Украины принял со второй попытки закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Однако затем представители фракции "Оппозиционный блок" подали на рассмотрение парламента документ об отмене этого решения; таким образом подписание постановления спикером Рады и президентом Украины заблокировано до того, пока документ не рассмотрит парламент.

"Параллельно подготовили проект постановления Верховной рады о передачи во временное пользование Константинопольского патриарха здание администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года", — написал член фракции Михаил Добкин на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.

Ранее Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.