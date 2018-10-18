Парламент Украины принял в первом чтении проект бюджета на 2019 год

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг принял в первом чтении проект госбюджета на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП и инфляцией на уровне в 7,4%, такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3%. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2019 год увеличение расходов на безопасность и оборону на 28%, до 7,43 миллиарда долларов.

Согласно документу, проект госбюджета рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов по текущему курсу).

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали проект главного финансового документа. По мнению депутатов, проект госбюджета предусматривает повышение тарифов, рост уровня бедности и долговой зависимости Украины.