В Киеве переименовали улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование улицы Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины в рамках декоммунизации, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.

"Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины. Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани", — говорится в сообщении.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации". В частности, в Киеве была переименовала станция метро "Петровка" в станцию "Почайна", ряд улиц и переулков. В феврале Киевский горсовет переименовал Московский мост в Северный.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.