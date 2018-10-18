Испанский суд оправдал фигурантов дела "русской мафии"

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Национальный суд Испании принял решение оправдать по так называемому делу "русской мафии" ("операция Тройка") 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег через покупку недвижимости в Испании, в том числе депутата Владислава Резника.

Суд не нашел достаточных оснований, которые бы доказывали, что подозреваемые были связаны с Тамбовской и Малышевской ОПГ, говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Не было доказано, что обвиняемые принадлежали" к Тамбовской и Малышевской ОПГ, ни к другой преступной группировке, которая занималась отмыванием денег, полученными ими (ОПГ — ред.) незаконным путем", — говорится в документе.

"Не было доказано, что они совершили преступления в отмывании денег и принадлежности к преступной группировке, в чем их обвиняли", — говорится в приговоре. Прокуратура требовала приговорить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в принадлежности в преступной группировке и отмывании денег.

По мнению суда, единственным общим между обвиняемыми было то, что хозяевами корпоративных структур были граждане российского происхождения, со значительными экономическими средствами, которые инвестировали в Испанию деньги, иногда из офшорных зон, что "недостаточно для того, чтобы установить незаконное происхождение денег".

В судебном решении говорится, что не было доказано, что в период с 1996 по 2008 годы обвиняемые "оказывали содействие или профессиональную помощь для получения в Испании или управления отсюда капиталом и активами, указанными в этом разбирательстве, которые находились на банковских счетах за границей и были результатом преступной деятельности Тамбовской и Малышевской преступных группировок".

Слушания в Национальном суде Испании по так называемому делу "русской мафии" ("операция Тройка"), расследование которого заняло 11 лет, начались в конце февраля этого года. На скамье подсудимых оказались 17 человек, в основном, граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев, уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

Прокуроры предполагали, что Геннадий Петров и Александр Малышев при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью, по мнению обвинения, проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 человек, в основном граждане России.

Прокуратура потребовала приговорить депутата Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.

Резник все обвинения в свой адрес на судебном заседании отрицал и заявлял РИА Новости, что "верит в судебную систему Испании".

Давая показания в суде 27 февраля, Резник заявил, что приобрел дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, однако о его незаконной деятельности он не знает. Депутат также заявил, что все переводы в Испанию осуществлялись с его личных счетов в России, все деньги имеют легальное происхождение и задекларированы в налоговых органах.

Кроме того, защита депутата обратила внимание, что предъявленные расшифровки телефонных разговоров, на которые опиралось обвинение, не могут быть доказательством вины Резника в связи с их неверной интерпретацией, а записанный голос в одном из таких разговоров вообще не принадлежит депутату.