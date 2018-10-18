На Украине перепишут учебники по истории

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве. Архивное фото

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министерство образования и науки планирует сформировать рабочую группу по доработке программ по истории Украины, сообщается на сайте ведомства.

Изменения планируют ввести в учебных планах 5-11 классов. Согласно приказу, новые версии учебников вынесут на общественное обсуждение.

Переписывать историю Украины будут 25 специалистов — учителя общеобразовательных учебных заведений, историки, представители Института национальной памяти и руководитель Центра исследований геноцида украинского народа.

Ранее экспертная комиссия министерства отметила "гендерный дисбаланс" в учебниках по истории — лишь девять процентов изображений исторических деятелей отводится женщинам.

Последний раз украинские учебники по истории переписывали в 2016 году. Их дополнили информацией о Евромайдане, "аннексии Крыма" и событиях на Донбассе.