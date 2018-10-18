Медведев призвал Британию быть сдержанной в оценках по делу Скрипалей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Великобритания и другие государства должны быть сдержанными в своих оценках по "делу Скрипалей", так как эти оценки не соответствуют действительности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы считаем, что все должны быть сдержанными в оценках. Оценки, которые даются целым рядом стран, во-первых, не соответствуют действительности, в том числе английская позиция по известному делу. А, во-вторых, они точно нас не приближают к светлому будущему", — заявил Медведев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о насмешках в Европе над доводами россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российский премьер подчеркнул, что подобные действия ведут к ухудшению международного сотрудничества, как это было во времена СССР.

"Понимаете, любые оценки такого порядка точно не способствуют международному сотрудничеству. Я вспоминаю советский период. Советский Союз тоже вешал ярлыки, клеймил международную систему капитала, говорил о том, что нас разделяет, но ни к чему хорошему это не вело", — сказал Медведев.

Он также выразил мнение, что такие оценки и санкции, которые за ними следуют, ведут в тупик и происходят в угоду политической конъюнктуре.

"Мы понимаем, почему это происходит. В большинстве случаев такие оценки и такие санкции даются не для того, чтобы кого-то наказать, сделать кому-то плохо, продемонстрировать международную позицию. Нет! Они даются по другим причинам – они даются в угоду внутриполитической конъюнктуре", — отметил Медведев.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.