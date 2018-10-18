В Литве хотят запретить въезд артистам, "пропагандирующим взгляды Кремля"

ВИЛЬНЮС, 18 окт – РИА Новости. Депутаты сейма от фракции партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас призвали главу МИД Линаса Линкявичюса расширить список критериев, по которым иностранцу можно запретить въезд в страну, сообщает Sputnik Литва.

Ажубалис напомнил, что сейчас в Литву запрещен въезд тем, кто отрицает ее территориальную целостность.

"Это слишком узко. Это создает лазейки для российской пропаганды, и поэтому Литва недостаточно защищена", — считает депутат.

По утверждению Касчюнаса, Кремль использует российских музыкантов и певцов, которые приезжают на гастроли в Литву, чтобы сформировать определенные идеи в массовом сознании.

"Мы убеждены, что общественную деятельность таких исполнителей нужно судить так же строго, как российских олигархов, которым запрещено въезжать в США и страны ЕС для проведения агрессивной внешней политики Кремля", — подчеркнул депутат.

В начале августа Касчюнас обратился в литовский МИД с просьбой запретить въезд российскому рэперу Тимати. Исполнитель собирался приехать в Литву с концертами. После этого консерваторы подробно ознакомились с критериями, по которым запрещен въезд в республику, и теперь предлагают ужесточить их.

Касчюнас утверждает, что Тимати известен своими "связями" с президентом России Владимиром Путиным и выступал на концерте, посвященном присоединению Крыма к России.

В апреле в ответ на принятие Литвой черного списка Москва ввела запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов. В случае продолжения провокационных действий со стороны Вильнюса Россия обещала внести в список новые имена. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечал, что прибалтийские государства в этом отношении "начали злоупотреблять своим положением членов Европейского союза", а Россия не может позволить себе оставлять такие недружественные шаги без ответа.

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