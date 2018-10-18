Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии

ТАЛЛИН, 18 окт — РИА Новости. Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс получил статус электронного резидента Эстонии, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.

"Цифровое удостоверение личности электронного резидента вручил Биллу Гейтсу в Брюсселе премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который участвует в проходящем там саммите ЕС", — говорится в сообщении.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Парламент Эстонии в октябре 2014 года принял поправки к закону об удостоверяющих личность документах, утвердив понятие "электронный резидент". По замыслу законодателей, данный статус должен привлечь иностранных граждан, которые получают цифровое удостоверение личности — документ, предназначенный для использования только в электронной среде.

Обладатель виртуального удостоверения личности может использовать его для авторизации на государственных онлайн-сервисах, при регистрации фирм и для цифровой подписи документов без физического присутствия в стране.

По данным МВД Эстонии, с декабря 2014 года было выдано более 37 тысяч цифровых удостоверений личности гражданам почти 150 государств.