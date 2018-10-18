КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить системы видеонаблюдения в городе, в первую очередь в учебных заведениях, после трагедии в Керчи, сообщила в четверг пресс-служба мэра.

"Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь… Я общался с руководителем киевской полиции по предупредительным мероприятиям. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь — во всех учебных заведениях столицы", — приводит слова Кличко пресс-служба.

По словам Кличко, нужно проверить "как работает система видеонаблюдения, где есть слабые места, что надо доработать".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.