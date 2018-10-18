Главу бывшего правящего блока Малайзии арестовали по обвинению в коррупции

БАНГКОК, 18 окт – РИА Новости. Ахмад Захид Хамиди, действующий президент Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), политического блока, правившего в Малайзии более 60 лет до майских выборов 2018 года, арестован национальной Антикоррупционной комиссией, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star.

Президент блока, сменивший после поражения на выборах на этом посту бывшего премьер-министра Наджиба Разака, находящегося сейчас под следствием по обвинениям в коррупции, также обвиняется в коррупционных действиях: обвинение заявляет, что выплаты по его кредитным картам и кредитным картам его жены в размере более 190 тысяч долларов были покрыты средствами общественного фонда социального страхования "Акаль Буди", которым управляет его семья.

Глава коалиции, 60-летнее правление которой было прервано победой блока оппозиционных партий на выборах 9 мая 2018 года, за последние месяцы был допрошен Антикоррупционной комиссией шесть раз, причем каждый допрос длился по восемь часов, напоминает газета.

Издание сообщает со ссылкой на Антикоррупционную комиссию, что в пятницу в суде Куала-Лумпура Ахмаду Захиду Хамиди будут предъявлены обвинения.

Сам глава бывшего правящего блока заявляет, что оплата кредитных карт деньгами фонда произошла из-за ошибки одного из его секретарей, который должен был выписать чеки для одной из благотворительных организаций Малайзии с оплатой из личных средств семьи Ахмада Захида Хамиди, но по ошибке оплатил их средствами фонда. Руководитель ОМНО заявляет, что, заметив ошибку, вернул деньги фонду из личных средств.

ОМНО, правившая в Малайзии с момента обретения независимости от Великобритании в 1956 году, в мае 2018 года впервые проиграла выборы в стране. Решающую роль в победе оппозиции во главе с ветераном малайзийской политики 93-летним Махатхиром Мохамадом сыграл международный коррупционный скандал вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного в период правления ОМНО во главе с премьером Наджибом Разаком, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 миллиарда долларов.

Следствие по делу 1MDB, начавшееся еще в период правления кабинета Наджиба Разака, было прекращено под давлением его правительства в 2018 году перед началом избирательной кампании, и возобновлено после выборов, сразу после поражения бывшего правящего. В настоящее время экс-премьер Наджиб Разак, его жена Росма Мансор и большая группа чиновников предыдущего правительства арестованы и находятся под следствием.