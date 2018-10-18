Турецкая полиция ищет возможное место захоронения журналиста Хашукджи

АНКАРА, 18 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая полиция ведет поиск возможного места захоронения останков пропавшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле и близлежащей к нему провинции Ялова, сообщает газета Yeni Safak.

По данным источников газеты в правоохранительных органах, следователи досмотрели не только 26 автомобилей саудовской дипмиссии, но и машины без дипломатических номеров, которые были замечены на камерах видеонаблюдения в районе консульства и вызвали подозрение. Сообщается, что некоторые из них с целью запутывания следов выехали из района дипмиссии и, проехав по различным маршрутам в Стамбуле, вернулись обратно.

Исходя из анализа маршрутов консульского автотранспорта, следователи расширили свои поиски, распространив их на провинцию Ялова к югу от Стамбула, а также район Белградского леса, который находится в Стамбуле. По информации газеты, в этих районах ведется поиск возможного места захоронения останков Хашукджи.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи. После этого турецкая полиция провела обыск в его резиденции.