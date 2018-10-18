Апелляцию на арест Вышинского рассмотрят 23 октября

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Апелляцию на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского рассмотрят в Херсоне 23 октября, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Рассмотрение дела в новосозданном Херсонском апелляционном суде по апелляционной жалобе защиты на определение следственного судьи Херсонского городского суда о продлении срока содержания под стражей Вышинского состоится 23 октября в 13.00", — сказал РИА Новости адвокат.

Вышинский почти 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".