Додон поддерживает идею о референдуме по вопросу евроинтеграции Молдавии

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поддерживает идею провести референдум по вопросу внесения в конституцию страны пункта о европейской интеграции и уверен, что молдавское общество будет против.

Депутаты молдавского парламента на заседании в четверг одобрили в первом чтении законопроект о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, но во втором чтении голосов не хватило: отказались голосовать четыре парламентские фракции — социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы. Спикер парламента Андриан Канду заявил, что вопрос может быть вынесен на референдум.

"Мы не боимся выйти за советом к народу и принимаем вызов Демократической партии. И администрация президента, и партия социалистов убеждены в том, что ответ на референдуме будет отрицательным, поскольку за девять лет так называемого "проевропейского" правления граждане больше не доверяют ни правым партиям, ни тому, что предлагают псевдоевропейские партии. Референдум подтвердит этот расклад сил в обществе", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что идеология отдельных партий не должна становиться государственной, поскольку это "антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей".

"Люди хотят взвешенной внешней политики, хороших отношений и с Востоком, и с Западом; с Россией, Китаем, Европой и США; с Турцией, Европейским Союзом и Евразийским Союзом, с другими странами-партнерами. Я буду выступать именно за такой политический подход – во имя национальных интересов страны", — подчеркнул президент.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии — это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.